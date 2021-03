Airbus-Boeing | accordo Usa-Ue sulla sospensione dei dazi reciproci

ivanscalfarotto : Bloomberg annuncia l’accordo tra UE e USA per sospendere i dazi legati alla controversia Boeing-Airbus. Se conferma… - MediasetTgcom24 : Airbus-Boeing, Bloomberg: accordo Usa-Ue su sospensione dazi #Boeing - GoodMorningIT : I nuovi colori delle Regioni | Accordo tra i dem Usa sui sussidi di disoccupazione | Sospesi i dazi nella disputa B… - GiuseppeCima : RT @ivanscalfarotto: Bloomberg annuncia l’accordo tra UE e USA per sospendere i dazi legati alla controversia Boeing-Airbus. Se confermata,… - marziani52 : Biden a von der Leyen: 'Rivitalizzare partnership Usa-Ue' e sospensione dazi - Rai News -

Ultime Notizie dalla rete : Airbus Boeing

... tra cui il whisky scozzese e alcuni formaggi tipici, applicati nel quadro della controversia sugli aiuti pubblici ai gruppi. 'La sospensione - evidenzia Confagricoltura - è in vigore ...ROMA - ''Come nuovo inizio per la partnership tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, abbiamo deciso di sospendere tutte le tariffe relative alle controversiesu prodotti aerei e non aerei per un periodo iniziale di 4 mesi. Ci siamo anche impegnati a risolvere queste controversie''. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea ...Sospensione di quattro mesi delle tariffe imposte per la disputa Airbus-Boeing. Colloquio telefonico tra i due leader: intesa anche su virus, ...ROMA (ITALPRESS) – “Come nuovo inizio per la partnership tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, abbiamo deciso di sospendere tutte le tariffe relative alle controversie Airbus-Boeing su prodotti aere ...