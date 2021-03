A Sanremo lo show di Lauro. La Palombelli parla alle donne - (Di sabato 6 marzo 2021) Serena Pizzi galleryIl quadro di Lauro galleryI momenti clou galleryBeatrice Venezi co-conduttrice galleryLa Palombelli sul palco I Maneskin danno un po' di brio. Duetto comico Amadeus-Fiorello. Ibra scherza sulla durata del Festival Stanchi e non troppo entusiasti (ma del resto non siamo nemmeno più capaci di emozionarci) siamo arrivati alla quarta serata del festival di Sanremo. Un kermesse a tratti tradizionalista a tratti insolita che è riuscita comunque ad entrare nelle case di milioni di italiani. Sicuramente è stata un grande sfida per Amadeus, Fiorello e anche per gli artisti. Sicuramente non è stata quella dello scorso anno perché tutto col Covid è cambiato. I primi protagonisti della quarta serata sono ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Serena Pizzi gryIl quadro diryI momenti clou gryBeatrice Venezi co-conduttrice gryLasul palco I Maneskin danno un po' di brio. Duetto comico Amadeus-Fiorello. Ibra scherza sulla durata del Festival Stanchi e non troppo entusiasti (ma del resto non siamo nemmeno più capaci di emozionarci) siamo arrivati alla quarta serata del festival di. Un kermesse a tratti tradizionalista a tratti insolita che è riuscita comunque ad entrare nelle case di milioni di italiani. Sicuramente è stata un grande sfida per Amadeus, Fiorello e anche per gli artisti. Sicuramente non è stata quella dello scorso anno perché tutto col Covid è cambiato. I primi protagonisti della quarta serata sono ...

