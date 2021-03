Serena Bortone la gaffe con Ermal Meta | “Sei arrivato in Italia su un barcone” La risposta del cantante la gela

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nella puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri mercoledì 3 marzo,si è collegata in diretta con ildi origine albaneseed ha commesso unaagghiaccinate. La giornalista alla guida del talk show in onda su Rai1 si è rivolta alin gara a Sanremo dicendogli: “Sappiamo che tu seiina tredici anni su un…”, ha dichiarato. Gelo in studio. La conduttrice è stata immediatamente smentita dal diretto interessato, che è albanese naturalizzatono: “In realtà io non sono maisul. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua lo adoro. Non ho avuto la fortuna di ...

