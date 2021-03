Sanremo | il Maestro Beppe Vessicchio è apparso e scomparso in un lampo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Indiscussa icona sanremese, il, il più noto fra i direttori del Festival della canzone italiana, anche quest’anno è tornato a dirigere sul palco dell’Ariston scommettendo, per la prima volta nella sua lunga e fortunata carriera, su un brano in gara nella sezione Nuove Proposte: si tratta di “Che ne so”, romantica e a tratti onirica canzone scritta da Elena Faggi, arrangiata e prodotta dal fratello Francesco Faggi, già autore a sua volta del brano “Jim Carrey”, uscito il mese di gennaio scorso. Nonostante le migliori premesse possibili, il brano non è però riuscito a superare la prima manche, e quella dialla 71esima edizione del Festival è stata così la sua più fulminea partecipazione di sempre: “La storia ci insegna – ha riferito ila FQMagazine per ...

... canzone in gara al Festival di2021 , presentata durante la prima serata. Oltre al brano, ... dall'omaggio a Pippo Baudo, passando per Cavallo Pazzo fino alBeppe Vessicchio . Cosa ...Perbisogna mettersi in forma. Io che amo solo te ha un valore particolare per voi? Come ci ... i tecnici ci attrezzano, ildà il segnale e siamo partite subito senza alcuna prova. Come ...Agrodolce il ricordo del maestro Ennio Morricone, con il figlio Andrea che ha ... è diventato il beniamino dei commentatori stranieri (perchè sì, Sanremo lo vedono all’estero in quanto dal Festival ...Lutto a Sanremo: è morta la madre del maestro Campagnoli, direttore d'orchestra che ha accompagnato in gara Orietta Berti.