Sanremo | Fulminacci canta Jovanotti e su twitter Lorenzo lo apprezza

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tra le poche esibizioni convincenti quelle del giovane artista Nella serata dei duetti, che non convince e stenta a decollare con una serie di problemi sia tecnici che d’esibizione convince invece la performance di. Ilnte si è esibito con “Penso positivo” dicon Valerio Lundini e Roy Paci. L’artista, uno dei Big in gara quest’anno si è messo alla batteria mentre Roy Paci alla tromba. Valerio Lundini ha invece dato via a un breve intermezzo recitato: nel complesso l’esibizione è promossa. Leggi anche:: chi è il big che si esibisce stasera aLo è ancora di più visto che sui social arriva l’approvazione di. Su, sotto a un post del giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, Andrea Conti arriva a sorpresa il ...

Da casa, Jovanotti sta seguendo e commentando sui social questa terza serata del Festival di Sanremo 2021. Il cantante si è complimentato con Giuliano Sangiorgi per la sua interpretazione di 4 marzo 1 ...«Penso positivo» è un inno alla gioia. La tromba di Roy Paci ne aggiunge. Lundini sull'impossibile dimensione della chiesa che va da Che Guevara a Madre Teresa idem. La chiusura con «pandemia» al post ...