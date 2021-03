Sanremo 2021 | il monologo di Elodie | «Quando ho capito che non bisogna sempre sentirsi all’altezza»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 4 marzo 2021) «Sono Elodie, e per parlare davanti a voi ho dovuto abbattere un muro: parlare in pubblico non mi ha mai messo a mio agio. Ma tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe cose belle nella mia vita». Dopo aver stregato il pubblico da casa sfoggiando un abito alla Jessica Rabbit di rara bellezza, aver proposto un medley dei successi di ieri e di oggi in salsa J.Lo. e aver cantato Trottolino Amoroso insieme a Fiorello, è quasi alle battute finali che Elodie decide di mostrarsi per davvero e di distruggere il muro che l’ha sempre portata a chiudersi in sé stessa. «Vengo da una borgata romana, dove ci sono anche persone arrabbiate e demoralizzate. Io ero una di quelle» insiste Elodie, co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo, prima di ammettere che il suo quartiere le abbia tolto tante cose, dall’acqua calda ai soldi per pagare le bollette, ma anche dato tanto, come sognare di fare questo mestiere fin da bambina. https://twitter.com/SanremoRai/status/1367274303255945216