Sanremo 2021 | Amadeus c’è un grosso problema | la gente è casa sul divano ma non guarda il Festival

(Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda serata di, in onda mercoledì 3 marzo, ha raggiunto in media 7.585.000 telespettatori con il 42,1% di share. Lo scorso anno la seconda serata dell’edizione 2020 prevista mercoledì 5 febbraio, aveva ottenuto in media 9.693.000 telespettatori con il 53,3% di share., c’è un. Nessuno, qui, vuole fare paragoni con le scorse edizioni: è stato detto e ridetto che questa è diversa, e santo cielo se lo è. È in scena nel bel mezzo di una pandemia che travolto tutto come densa nebbia e con la quale il Paese sta facendo i conti da un anno. Però c’è un fatto che non si può ignorare. Laè a, sul, perché non può essere altrove. È lì, stravaccata, con patatine, pop corn, un gelatino, la coperta anche se ...