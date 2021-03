Paradiso delle Signore, Marcello con Ludovica si rivolge ad Armando (Di giovedì 4 marzo 2021) Paradiso delle Signore torna in onda questo pomeriggio con una nuova puntata su Rai Uno, scopriamo insieme qualche anticipazione. screenshoot Rai UnoTorna in onda una nuova puntata della soap opera di Rai Uno che continua a raccogliere un grande successo a livello di ascolti e che promette di restare in onda ancora per molto tempo. Prima di vedere quello che succederà questo pomeriggio al solito orario delle 15;55, vi regaliamo qualche piccola anticipazione che riguarda alcuni dei protagonisti principali della serie in onda. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta Marcello che verrà tanto per cominciare interpellato da Ludovica che è stata presa di mira dal Mantovano e che ormai ossessionata, si sente davvero in pericolo. Questo lo spingerà a ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 marzo 2021)torna in onda questo pomeriggio con una nuova puntata su Rai Uno, scopriamo insieme qualche anticipazione. screenshoot Rai UnoTorna in onda una nuova puntata della soap opera di Rai Uno che continua a raccogliere un grande successo a livello di ascolti e che promette di restare in onda ancora per molto tempo. Prima di vedere quello che succederà questo pomeriggio al solito orario15;55, vi regaliamo qualche piccola anticipazione che riguarda alcuni dei protagonisti principali della serie in onda. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora una voltache verrà tanto per cominciare interpellato dache è stata presa di mira dal Mantovano e che ormai ossessionata, si sente davvero in pericolo. Questo lo spingerà a ...

LuluGa_8 : RT @lanuovasardegna: I fenicotteri rosa nel paradiso di Berchida, Siniscola. Questa foto è di Alessandro Moni @lisandru.moni Mostrate la… - LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 5 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - sirpiladee : ho deciso di trascorrere le ferie a casa di mia nonna ed è bellissimo perché non sentiamo il bisogno di parlare di… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni La #trama di #domani, #5marzo - _rjardon : RT @culture_more: Chefchaouen ,in arabo: ??????, città del #Marocco,una delle città più belle del #NordAfrica,'La Perla Blu',tutta da sco… -