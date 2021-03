Papa Francesco in Iraq Le chiavi della pace in una terra martoriata (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Iraq, dove il Papa arriva domani mattina, è una terra di scontro di attori estremi, da decenni in ostaggio di alleanze geopolitiche mediorientali e globali e di allineamenti strategici che non tagliano mai alcun traguardo e continuano a rimescolarsi e modellarsi lungo linee di faglia settarie etno-religiose. È una terra di instabilità totale dove lunghi anni di conflitti sanguinosi sono stati aggravati da miti ingiustificati sotto il profilo religioso e del diritto internazionale che li hanno preceduti e accompagnati. È la terra dei dopoguerra infiniti e dei martiri di cause contrapposte e mette in scena perfettamente e da anni ogni fallimento delle leadership locali e dalla leadership globale. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 marzo 2021) L’, dove ilarriva domani mattina, è unadi scontro di attori estremi, da decenni in ostaggio di alleanze geopolitiche mediorientali e globali e di allineamenti strategici che non tagliano mai alcun traguardo e continuano a rimescolarsi e morsi lungo linee di faglia settarie etno-religiose. È unadi instabilità totale dove lunghi anni di conflitti sanguinosi sono stati aggravati da miti ingiustificati sotto il profilo religioso e del diritto internazionale che li hanno preceduti e accompagnati. È ladei dopoguerra infiniti e dei martiri di cause contrapposte e mette in scena perfettamente e da anni ogni fallimento delle leadership locali e dalla leadership globale.

