Obesità, le 5 regole d’oro nella dieta dei centenari contro il sovrappeso (Di giovedì 4 marzo 2021) Le ultime stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità rivelano che sono sovrappeso oppure obesi il 50% degli adulti e il 30% dei bambini e adolescenti del Pianeta. In Italia sono 18 milioni gli adulti in sovrappeso (35,5%) e 5 milioni (fonte: Italian Obesity Barometer Report) quelli obesi, ovvero una persona su dieci. Inoltre, 3 bambini su 10 (29,8%) (Indagine di OKKio alla Salute per WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI, Dati 2019) sono in sovrappeso e fra questi 1 è obeso (9,4%). Siamo secondi solamente a Cipro e quasi allo stesso livello di Grecia e Spagna, con una prevalenza di bambini in eccesso di peso al Sud. Un conteggio drammatico, che è necessario far emergere, anche e soprattutto, in occasione del World Obesity Day, la Giornata Mondiale per la prevenzione dell’Obesità e del ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 marzo 2021) Le ultime stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità rivelano che sonooppure obesi il 50% degli adulti e il 30% dei bambini e adolescenti del Pianeta. In Italia sono 18 milioni gli adulti in(35,5%) e 5 milioni (fonte: Italian Obesity Barometer Report) quelli obesi, ovvero una persona su dieci. Inoltre, 3 bambini su 10 (29,8%) (Indagine di OKKio alla Salute per WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI, Dati 2019) sono ine fra questi 1 è obeso (9,4%). Siamo secondi solamente a Cipro e quasi allo stesso livello di Grecia e Spagna, con una prevalenza di bambini in eccesso di peso al Sud. Un conteggio drammatico, che è necessario far emergere, anche e soprattutto, in occasione del World Obesity Day, la Giornata Mondiale per la prevenzione dell’e del ...

Ultime Notizie dalla rete : Obesità regole Obesity Day: le regole d'oro per prevenire il sovrappeso ... è importante ricordare che i chili di troppo vanno combattuti fin da piccoli e che ci sono alcune regole d'oro a cui rifarsi, per costruire uno stile di vita sano e attivo. QUALCHE DATO - L'obesità ...

Policlinico Federico II, allarme obesità per i bambini costretti a casa dalla Dad Dal sonno sereno alla dieta mediterranea, dall'attività ludica attiva ad un limite di ore davanti ai tablet. Ci sono dieci regole auree nel "Decalogo anti obesità" redatto dal Centro di Allergologia Pediatrica dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, diretto dal professore Roberto Berni Canani, e ...

