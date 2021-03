Napoli Mandolin Orchestra | suona da Sanremo Lucio Dalla

(Di giovedì 4 marzo 2021) È la prima volta che il Festival dicade nel giorno del compleanno di. Era un sogno che dal palco dell’Ariston, giungessero a noi, le note mai dimenticate del cantante. Che oggi, 4 marzo avrebbe compiuto 78 anni. E, quest’anno, ricorrono i 50 anni della splendida “Caruso“, che fu presentata al Festival nel 1971; in una serata in cui ‘lo scettro andò’ a “Il cuore è uno zingaro“di Nicola Di Bari, secondo “Che sarà” dei Ricchi e Poveri,soltanto terzo, fece il miracolo di restare eterno con quella ballata ‘davanti al golfo di Surriento‘. Grazie alla, che daaffiancherà il cantante Ermal Meta, nella nottata dedicata alle cover, verrà ricantato il brano. Dalle piazze di tutta Italia al palco ...

tvsorrisi : Preparate i fazzoletti e aprite le orecchie: Ermal Meta userà molto virtuosamente la sua voce, mettendosi al serviz… - LauraGiulia71 : RT @Silvia179117: Ermal e la Napoli Mandolin Orchestra ? 'Ho sentito il maestro che ha fatto l'arrangiamento del mio pezzo e gli ho detto c… - valemontalti : RT @Silvia179117: Ermal e la Napoli Mandolin Orchestra ? 'Ho sentito il maestro che ha fatto l'arrangiamento del mio pezzo e gli ho detto c… - dritanzaimi9 : RT @LauraBottaro4: Ma mica lo sanno che più adrenalina accumuli più sai dare il meglio di te!Dajeeee?????? tutti ad aspettare @MetaErmal con… - Rosa9029c : RT @Silvia179117: Ermal e la Napoli Mandolin Orchestra ? 'Ho sentito il maestro che ha fatto l'arrangiamento del mio pezzo e gli ho detto c… -

...Nucleari Colapesce Dimartino Povera Patria (Franco Battiato) Coma_Cose - Il mio canto libero (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass Ermal Meta - Caruso (Lucio Dalla) con......Radius e Mamakass `Il mio canto libero´ - Max Gazzè con Daniele Silvestri e la Magical Mistery Band in `Del mondo´ - Malika Ayane in`Insieme a te non ci sto più´ - Ermal Meta con...La scaletta. Aprono la serata i Negramaro che, come detto, propongono un omaggio a Lucio Dalla interpretando «4/3/43». Po i prenderanno il via le esibizioni dei 26 big con cover ...Saranno Noemi e Neffa con il brano 'Prima di andare via' ad aprire la terza serata del festival, quella dedicata ai duetti che presentano le cover della grande musica italiana. A seguire, nell'ordine: ...