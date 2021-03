Lombardia in arancione scuro dalla mezzanotte di oggi (Di giovedì 4 marzo 2021) La Regione Lombardia sarà in arancione rafforzato dalla mezzanotte di oggi e quindi da domani chiuderanno le scuole. È in arrivo un’ordinanza e un comunicato del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, secondo quanto si apprende da più fonti regionali. “La situazione è grave”, spiega una fonte della giunta. Gli asili nido invece rimangono aperti. Ieri in Lombardia erano 4.545 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della regione, 137 in più nelle ultime 24 ore. Nei reparti di terapia intensiva i ricoverati erano 506, in aumento di 30 unità rispetto al giorno precedente. 4.590 i nuovi positivi morti con 60 decessi registrati ieri . 1.026 i nuovi positivi al coronavirus registrati in provincia di Milano, di cui 431 a Milano città. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) La Regionesarà inrafforzatodie quindi da domani chiuderanno le scuole. È in arrivo un’ordinanza e un comunicato del presidente della Regione, Attilio Fontana, secondo quanto si apprende da più fonti regionali. “La situazione è grave”, spiega una fonte della giunta. Gli asili nido invece rimangono aperti. Ieri inerano 4.545 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della regione, 137 in più nelle ultime 24 ore. Nei reparti di terapia intensiva i ricoverati erano 506, in aumento di 30 unità rispetto al giorno precedente. 4.590 i nuovi positivi morti con 60 decessi registrati ieri . 1.026 i nuovi positivi al coronavirus registrati in provincia di Milano, di cui 431 a Milano città. ...

