Lazio-Torino, Lotito non segue le orme della Juve: il presidente biancoceleste pronto a costituirsi in giudizio (Di giovedì 4 marzo 2021) Importanti novità sul caso Lazio-Torino.Si arricchisce di un nuovo capitolo il discusso caso Lazio-Torino dove, ancora una volta, è il Covid-19 l'unico attore non protagonista responsabile della mancata disputa della gara. Un fatto analogo era già accaduto lo scorso 4 ottobre in occasione della sfida tra Juventus e Napoli, quando gli azzurri non poterono raggiungere Torino a causa dei divieti imposti dall'ASL legati al massiccio numero di positivi in squadra. Nel procedimento per la gara contro il Torino, tuttavia, la posizione del presidente Lotito è ben diversa da quella presa dalla Juventus nei mesi scorsi. La Lazio infatti, come riportato dal ...

