Decreto Sostegno 2021 in arrivo | novità su ristori | licenziamenti | Rem | congedi | Cig

Il tanto atteso ristori 5 non vedrà la luce e sarà completamente sostituito da un nuovo provvedimento targato governo Draghi, per dare Sostegno e aiuti a chi ha subito perdite in questa ulteriore fase di emergenza covid: è in arrivo il Decreto Sostegno 2021. Il Parlamento aveva già approvato, durante l'ex esecutivo Conte, la sesta autorizzazione allo scostamento di bilancio da 32 miliardi per finanziare il ristori. Salvo poi tutto ciò che ne è consueguito e che ha costretto ad un lungo stand by di molti provvedimenti, tra cui proprio il ristori 5: la crisi di governo causata da Matteo Renzi e Italia Viva, le dimissioni di Conte e il successivo incarico a Draghi da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella. Nuovo governo pronto appunto a stravolgere ...

