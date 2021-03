Comunali, il rinvio ora è ufficiale: si vota in autunno, ecco cosa dice il decreto (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato ufficialmente approvato il decreto legge che rinvia le elezioni amministrative e suppletive a una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. La scelta è stata dettata dalla forte ripresa del contagio da Covid – 19. Saranno dunque rinviate le Comunali (tra cui Napoli, Salerno, Caserta, Benevento), le suppletive per la Camera a Siena e le Regionali, già indette in Calabria. Il decreto dispone il rinvio a causa “del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio”. La data più probabile resta comunque quella dell’11 e 12 ottobre. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato ufficialmente approvato illegge che rinvia le elezioni amministrative e suppletive a una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. La scelta è stata dettata dalla forte ripresa del contagio da Covid – 19. Saranno dunque rinviate le(tra cui Napoli, Salerno, Caserta, Benevento), le suppletive per la Camera a Siena e le Regionali, già indette in Calabria. Ildispone ila causa “del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio”. La data più probabile resta comunque quella dell’11 e 12 ottobre. L'articolo proviene da ...

