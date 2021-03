Come la ‘strategia del cluster’ potrebbe agire per contrastare la scarsità di neve (Di giovedì 4 marzo 2021) Continua da qui Forse un futuro problematico attende anche stazioni sciistiche a quote elevate. È difficile a prevedersi, ma lo scombussolamento climatico ha già fatto vedere scenari del tutto inattesi. Molti operatori turistici del settore sciistico, legati sia a interessi molto forti sia a visioni tecnologiche un po’ datate, pensano che sarà possibile contrastare la scarsità di neve con l’impiego di tecnologie apposite (per esempio i cannoni da neve). potrebbe anche essere, almeno per un periodo di tempo transitorio. Personalmente, credo che si tratti di una “visione” poco affidabile: sicuramente inaffidabile nel medio-lungo termine e, soprattutto, onerosa per i costi idrici, impiantistici ed energetici. Si tratterebbe in ogni caso di una strategia dilatoria e difensiva che, prima o poi, diventerà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Continua da qui Forse un futuro problematico attende anche stazioni sciistiche a quote elevate. È difficile a prevedersi, ma lo scombussolamento climatico ha già fatto vedere scenari del tutto inattesi. Molti operatori turistici del settore sciistico, legati sia a interessi molto forti sia a visioni tecnologiche un po’ datate, pensano che sarà possibileladicon l’impiego di tecnologie apposite (per esempio i cannoni da).anche essere, almeno per un periodo di tempo transitorio. Personalmente, credo che si tratti di una “visione” poco affidabile: sicuramente inaffidabile nel medio-lungo termine e, soprattutto, onerosa per i costi idrici, impiantistici ed energetici. Si tratterebbe in ogni caso di una strategia dilatoria e difensiva che, prima o poi, diventerà ...

matteosalvinimi : #Salvini: Come si è cambiata strategia sull'emergenza sanitaria e sul piano vaccinale, con la Lega al governo occor… - ivanscalfarotto : @giuliocavalli Giulio, perdonami: lezioni di diritti non ne prendo né da te, né da altri. Come ho scritto, le doman… - ilfattoblog : Come la ‘strategia del cluster’ potrebbe agire per contrastare la scarsità di neve - clikservernet : Come la ‘strategia del cluster’ potrebbe agire per contrastare la scarsità di neve - Noovyis : (Come la ‘strategia del cluster’ potrebbe agire per contrastare la scarsità di neve) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Come ‘strategia In entrata Chiamata Software di Monitoraggio del Mercato 2021: Impatto di COVID 19 sulla Crescita del Settore, Top Fabbricazione, la Dimensione Regionale di Analisi e Previsioni per il 2026 - Genovagay Genova Gay