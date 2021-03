Classifica Sanremo 2021 seconda serata generale e parziale

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri, 3 marzo, è andata in scena ladel 71° Festival di, che durerà fino a sabato 6 marzo. Al timone ancora Amadeus, affiancato, come lo scorso anno, da Fiorello. Nellaabbiamo visto l’interpretazione-esecuzione di 13 canzoni in gara da parte degli ultimi 13 Artisti in gara (su 26 totali). Le canzoni/Artisti sono state votate dalla Giuria Demoscopica – la stessa della sera precedente -, che ha espresso la propria preferenza con un voto da 1 a 10. A fine, dopo la, è stata annunciata anche ladella Giuria Demoscopica dopo le due serate. Vediamole entrambe!: ...