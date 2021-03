Caso Bochicchio | ecco le carte segrete della truffa ai ricchi e famosi La pista dei soldi dai Parioli ai Caraibi | via Lugano e Panama

(Di giovedì 4 marzo 2021) Un conto inglese alla banca Hsbc. E uno schermo off shore gestito con l'assistenzasocietà svizzera Fidinam. Così il finanziere amico di Malagò ha evitato per anni i controlli. E ora decine di investitori, tra cui l'allenatore dell'Inter Conte, hanno perso il loro denaro

... vicepresidente locale del colosso tv Truffe ai vip, Malagò (Coni): "ti dà il 10%? ... IlLa guerra dei ticket tolti a chi fa smart working Il trattamento - Quasi due aziende su 10 hanno ...L'allenatore nerazzurro aveva affidato acirca 30 milioni di euro finiti in fumo e oggi non è unche l'ex - asset manager sia diventato irreperibile viaggiando fra Messico, Hong Kong ...Un conto inglese alla banca Hsbc. E uno schermo off shore gestito con l'assistenza della società svizzera Fidinam. Così il finanziere amico di Malagò ha ...Antonio Conte, Marcello Lippi, Stephan El Shaarawy, sono stati alcuni dei personaggi del mondo del calcio (e non solo) coinvolti nelle truffe del finto broker M ...