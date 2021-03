Before your Eyes è un'avventura narrativa che controllerete attraverso il battito degli occhi (Di giovedì 4 marzo 2021) In collaborazione con Skybound Games, lo sviluppatore GoodbyeWorld Games è orgoglioso di annunciare oggi una data di uscita per la sua prima produzione su PC tramite Steam, Before your Eyes. In questo primo trailer, il gioco ci immergerà in una commovente e personale storia di auto-scoperta. Il giocatore intraprenderà un viaggio a fianco del traghettatore responsabile di condurre le anime nell'aldilà e avrà l'opportunità di battere le palpebre per spostarsi nel tempo o addirittura rivelare elementi dello scenario per progredire nella narrazione. "Non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino questo modo completamente nuovo di utilizzare la tecnologia per raccontare storie profondamente umane. È davvero un'esperienza da vivere in prima persona" ha dichiarato Graham Parkes, scrittore e direttore artistico del gioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) In collaborazione con Skybound Games, lo sviluppatore GoodbyeWorld Games è orgoglioso di annunciare oggi una data di uscita per la sua prima produzione su PC tramite Steam,. In questo primo trailer, il gioco ci immergerà in una commovente e personale storia di auto-scoperta. Il giocatore intraprenderà un viaggio a fianco del traghettatore responsabile di condurre le anime nell'aldilà e avrà l'opportunità di battere le palpebre per spostarsi nel tempo o addirittura rivelare elementi dello scenario per progredire nella narrazione. "Non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino questo modo completamente nuovo di utilizzare la tecnologia per raccontare storie profondamente umane. È davvero un'esperienza da vivere in prima persona" ha dichiarato Graham Parkes, scrittore e direttore artistico del gioco. Leggi altro...

