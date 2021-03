Veneto zona arancione? Zaia: “Contagi aumentano, Rt non calerà” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Veneto rischia la zona arancione. Il governatore Luca Zaia prospetta l’ipotesi di un passaggio dalla zona gialla attuale a quella con misure e restrizioni più severe. “Da venerdì prossimo siamo a rischio di passaggio in arancione”, dice, riflettendo sui dati del Contagio da coronavirus. “Innegabile che da qualche giorno ci sia un aumento della diffusione del virus e siamo ‘circondati’ da regioni che sono in situazione peggiore della nostra, dal Friuli Venezia Giulia, all’Emilia Romagna ed è una situazione generalizzata per tutta Italia”, ammonisce. “Siamo molto preoccupati, e siamo in trincea perché il futuro prossimo ci può riservare solo salite e non discese. I parametri ci fanno pensare che siamo a rischio di passaggio in arancione da venerdì ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilrischia la. Il governatore Lucaprospetta l’ipotesi di un passaggio dallagialla attuale a quella con misure e restrizioni più severe. “Da venerdì prossimo siamo a rischio di passaggio in”, dice, riflettendo sui dati delo da coronavirus. “Innegabile che da qualche giorno ci sia un aumento della diffusione del virus e siamo ‘circondati’ da regioni che sono in situazione peggiore della nostra, dal Friuli Venezia Giulia, all’Emilia Romagna ed è una situazione generalizzata per tutta Italia”, ammonisce. “Siamo molto preoccupati, e siamo in trincea perché il futuro prossimo ci può riservare solo salite e non discese. I parametri ci fanno pensare che siamo a rischio di passaggio inda venerdì ...

