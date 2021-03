Stefano Bonaccini: “Rischiamo di venire travolti” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Il contagio è partito molto più veloce di prima a causa delle varianti. Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un’accelerazione nella risposta Rischiamo di essere travolti“, spiega Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, all’ANSA. “Noi come altre parti d’Italia”. Così il presidente si esprime sulla variante inglese, dicendo: “pare quasi essere un nuovo virus per diffusione e categorie d’età”. “Dobbiamo contrastare e circoscrivere il contagio con misure più restrittive su indicazioni che la sanità regionale ci dà. Senza misure la curva continuerebbe a crescere. Rispetto alle precedetti volte le limitazioni della zona arancione classica non bastano più, per come il virus corre rapidamente. Dobbiamo stringere oggi e farlo subito per augurarci di non farlo più dopo. Sono decisioni ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Il contagio è partito molto più veloce di prima a causa delle varianti. Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un’accelerazione nella rispostadi essere“, spiega, governatore dell’Emilia Romagna, all’ANSA. “Noi come altre parti d’Italia”. Così il presidente si esprime sulla variante inglese, dicendo: “pare quasi essere un nuovo virus per diffusione e categorie d’età”. “Dobbiamo contrastare e circoscrivere il contagio con misure più restrittive su indicazioni che la sanità regionale ci dà. Senza misure la curva continuerebbe a crescere. Rispetto alle precedetti volte le limitazioni della zona arancione classica non bastano più, per come il virus corre rapidamente. Dobbiamo stringere oggi e farlo subito per augurarci di non farlo più dopo. Sono decisioni ...

