Sma, l’Aifa verso l’approvazione di un farmaco per salvare i bambini (Di mercoledì 3 marzo 2021) l’Aifa verso l’approvazione del farmaco più costoso al mondo per curare la Sma: lunedì il consiglio straordinario Il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, ha convocato per lunedì 8 marzo il consiglio straordinario per decidere l’approvazione del farmaco in grado di curare la Sma. Tante famiglie e bambini aspettano l’approvazione del farmaco più costoso al mondo. L’ok L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 marzo 2021)delpiù costoso al mondo per curare la Sma: lunedì il consiglio straordinario Il presidente del, Giorgio Palù, ha convocato per lunedì 8 marzo il consiglio straordinario per decideredelin grado di curare la Sma. Tante famiglie easpettanodelpiù costoso al mondo. L’ok L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

davidedesario : L'Aifa verso l'approvazione del farmaco più costoso al mondo per curare la Sma: lunedì il consiglio straordinario… - leggoit : L'Aifa verso l'approvazione del farmaco più costoso al mondo per curare la Sma: lunedì il consiglio straordinario - AtmpForum : ????? #ATMPNews @Aifa_ufficiale conclude la procedura negoziale per Zolgensma di @NovartisGene, la prima… - Ddeny_278 : #RareDiseaseDay #GiornatadelleMalattieRare .@Aifa_ufficiale orgogliosa che sia stato approvato il trattamento con… -

Ultime Notizie dalla rete : Sma l’Aifa Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera