Serie A, il programma di mercoledì 3 marzo

Serie A, il programma e i risultati di mercoledì 3 marzo. Milan contro l'Udinese. In calendario il derby di Genova.

ROMA – Serie A, il programma e i risultati di mercoledì 3 marzo. Il Milan attende l'Udinese. Apre Sassuolo-Napoli, in calendario il derby di Genova. Di seguito il programma di Serie A di mercoledì 3 marzo, sfide valide per la venticinquesima giornata di campionato.

Sassuolo-Napoli (ore 18.30)
Atalanta-Crotone (ore 20.45)
Benevento-Hellas Verona (ore 20.45)
Cagliari-Bologna (ore 20.45)
Fiorentina-Roma (ore 20.45)
Genoa-Sampdoria (ore 20.45)
Milan-Udinese (ore 20.45)

