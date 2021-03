Sanremo2021 | Maneskin accusati di plagio sui social Rai | per ora nessuna segnalazione

trash_italiano : ?????? Ordine esibizione big #Sanremo2021 PRIMA SERATA Arisa Colapesce Dimartino Aiello Francesca Michielin e Fedez… - IlContiAndrea : Ordine di uscita Big: Arisa, Colapesce Dimartino, Aiello, Michielin con Fedez, Gazzè, Irama, Madame, Maneskin, Ghem… - IlContiAndrea : Damiano dei #Maneskin è figo e travolge la band. Il palco se lo 'mangia' e spinge in avanti la canzone. Nulla da di… - debs_254 : RT @Devosceglierlo: I Maneskin: copiano Anthony Laszlo Colapesce e Dimartino: prendono ispirazione da Cremonini Max Gazzè: è impossibile… - BiciSenzaColore : RT @IlContiAndrea: Damiano dei #Maneskin è figo e travolge la band. Il palco se lo 'mangia' e spinge in avanti la canzone. Nulla da dire #S… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo2021 Maneskin

Imperversa la polemica su Twitter tra i fan deiche vengono accusati di plagio per la loro canzone 'Zitti e buoni'. Sembra che per alcuni il brano del gruppo abbia delle somiglianze con una canzone degli Anthony Laszlo, "F. D. T. fuori di ...I momenti in cui sono stati pubblicati più tweet con #sono stati subito dopo l'... Isono gli artisti della prima giornata del Festival più twittati con oltre 38mila post tra ...Non rimane che attendere sviluppi. Video: Sanremo 2021 prima serata: ad Aiello il premio meme (LOLnews) Sanremo, la canzone dei Maneskin e la somiglianza con gli Anthony Laszlo: la denuncia del ...Per molti sui social il brano del gruppo "Zitti e buoni" avrebbe somiglianze con "F.D.T" degli Anthony Laszlo: in corso le verifiche ...