Sanremo, Fiorello commosso: "Per colpa del Covid, mia figlia si sta perdendo l'età più bella" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rosario Fiorello, showman e spalla di Amadeus al Festival di Sanremo, ha sottolineato in conferenza stampa la difficile situazione che deve vivere sua figlia, così come tutti gli adolescenti in tempi di Covid. "Ho una figlia adolescente", racconta, "e la sua è l'età più bella della vita, quella in cui si inizia a vivere. Invece lei e tutti i suoi coetanei si stanno perdendo tutto". Poi ricorda la sua, di adolescenza: "quando avevo la sua età, il periodo più bello della mia vita era la ricreazione scolastica, aspettavo con ansia quei quindici minuti. Era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti. Era aspettare fuori scuola la più bella della 3C per potermi avvicinare a lei. Non riesco a farmi una ragione sul fatto che a mia ...

