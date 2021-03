Sanremo 2021, Laura Pausini sul palco come nel lontano 1993 (Di mercoledì 3 marzo 2021) La nuova edizione di Sanremo 2021 è cominciata Orietta Berti è stata unica ed Elodie splendida, ora è la volta di Laura Pausini vincitrice del Golden Globe Laura Pausini a Sanremo (fonte foto: Raiplay)L’attesa per i tantissimi fan e seguaci è finalmente finita, sul palco dell’Ariston alla 71esima edizione di Sanremo 2021 arriva finalmente la vincitrice del Golden Globe, l’iconica Laura Pausini. La cantante scende le scale con molta grazia ed eleganza, proprio quelle scale che nel 1993 hanno dato inizio alla sua carriera con ‘La Solitudine‘; per sapere qualcosa di più su di lei clicca qui. Sanremo 2021, secondo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 marzo 2021) La nuova edizione diè cominciata Orietta Berti è stata unica ed Elodie splendida, ora è la volta divincitrice del Golden Globe(fonte foto: Raiplay)L’attesa per i tantissimi fan e seguaci è finalmente finita, suldell’Ariston alla 71esima edizione diarriva finalmente la vincitrice del Golden Globe, l’iconica. La cantante scende le scale con molta grazia ed eleganza, proprio quelle scale che nelhanno dato inizio alla sua carriera con ‘La Solitudine‘; per sapere qualcosa di più su di lei clicca qui., secondo ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - clikservernet : Sanremo 2021, le pagelle ai look della seconda serata: Laura Pausini voto 10. Orietta Berti “sirenotta”, Elodie inc… - cuoriecose : RT @PadfootBlack__: Fiorello e Patato conducono il Festival di Sanremo 2021 #Sanremo2021 -