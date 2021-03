Sanremo 2021, ecco il motivo (meraviglioso) per cui Francesca Michielin si è tagliata i capelli prima di salire sul palco (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri sera si è svolta la prima puntata di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Come sempre a colpire l’attenzione di pubblico e commentatori non sono solo le canzoni in gara ma naturalmente sia i look che gli stati d’animo dei protagonisti. Una delle coppie che ha più fatto parlare di sé, prima e dopo il debutto sul palco, è stata certamente quella composta da Fedez e Francesca Michielin. In particolare la cantante, appena entrata in scena, ha colpito i suoi fan con un cambiamento molto evidente. Francesca infatti poco prima di esibirsi all’Ariston ha detto addio alla lunga chioma che da sempre la accompagnava e con cui si era mostrata anche durante le prove. Come confermano anche le immagini pubblicate da lei su Instagram fino a ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri sera si è svolta lapuntata di questa settantunesima edizione del Festival di. Come sempre a colpire l’attenzione di pubblico e commentatori non sono solo le canzoni in gara ma naturalmente sia i look che gli stati d’animo dei protagonisti. Una delle coppie che ha più fatto parlare di sé,e dopo il debutto sul, è stata certamente quella composta da Fedez e. In particolare la cantante, appena entrata in scena, ha colpito i suoi fan con un cambiamento molto evidente.infatti pocodi esibirsi all’Ariston ha detto addio alla lunga chioma che da sempre la accompagnava e con cui si era mostrata anche durante le prove. Come confermano anche le immagini pubblicate da lei su Instagram fino a ...

