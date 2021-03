Sanremo 2021: Aiello in gara con “Ora” (Testo e Video prima serata) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021: la canzone di Aiello è “Ora”. Il Testo e il Video delle esibizioni. La settimana più musicale della tv sta per partire, quest’anno in ritardo rispetto al solito. Sanremo 2021 andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 26 cantanti in gara, e quando disponibili inseriremo anche i Video delle esibizioni della prima serata di martedì 2 marzo febbraio. In questo articolo parleremo della partecipazione di Aiello. Aiello si presenterà a Sanremo nella categoria dei Campion con il brano “Ora” scritto e composto da Antonio ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 3 marzo 2021): la canzone diè “Ora”. Ile ildelle esibizioni. La settimana più musicale della tv sta per partire, quest’anno in ritardo rispetto al solito.andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo, in. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 26 cantanti in, e quando disponibili inseriremo anche idelle esibizioni delladi martedì 2 marzo febbraio. In questo articolo parleremo della partecipazione disi presenterà anella categoria dei Campion con il brano “Ora” scritto e composto da Antonio ...

