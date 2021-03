Sampdoria, Ranieri: “Non pensiamo a finire in classifica davanti al Genoa” (Di giovedì 4 marzo 2021) La Sampdoria si salva nel derby di Genova nel finale. Il Genoa accarezza la vittoria a lungo, ma viene ripreso dalla rete di Tonelli, che trova la rete con un colpo di testa preciso.caption id="attachment 1038279" align="alignnone" width="1024" Ranieri, getty images/captionLE PAROLE DI RanieriIl tecnico Claudio Ranieri commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita difficile per entrambe le squadre. Nel primo tempo siamo stati imprecisi nell'ultimo passaggio. Il risultato comunque può andare bene. Pensare a stare davanti al Genoa sarebbe troppo provinciale. Non credo che i Genoani cercheranno semplicemente di starci davanti, ma proveranno a fare del loro meglio. Lo stesso vale per noi".caption id="attachment 989863" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Lasi salva nel derby di Genova nel finale. Ilaccarezza la vittoria a lungo, ma viene ripreso dalla rete di Tonelli, che trova la rete con un colpo di testa preciso.caption id="attachment 1038279" align="alignnone" width="1024", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Claudiocommenta la gara ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita difficile per entrambe le squadre. Nel primo tempo siamo stati imprecisi nell'ultimo passaggio. Il risultato comunque può andare bene. Pensare a starealsarebbe troppo provinciale. Non credo che ini cercheranno semplicemente di starci, ma proveranno a fare del loro meglio. Lo stesso vale per noi".caption id="attachment 989863" ...

