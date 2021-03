Sampdoria, Letica non convocato: sospetta positività al Covid (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Sampdoria si prepara per affrontare il derby di questa sera contro il Genoa. La lista dei convocati di Ranieri chiarisce la situazione Coronavirus Dopo la complicata giornata di ieri per il caso Coronavirus, emerso dai tamponi di routine, Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei convocati. Il secondo portiere Karlo Letica non è nella lista dei convocati per la gara di stasera. Il croato dovrebbe essere il componente del gruppo squadra che è risultato positivo al test. LA LISTA DEI CONVOCATI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lasi prepara per affrontare il derby di questa sera contro il Genoa. La lista dei convocati di Ranieri chiarisce la situazione Coronavirus Dopo la complicata giornata di ieri per il caso Coronavirus, emerso dai tamponi di routine, Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei convocati. Il secondo portiere Karlonon è nella lista dei convocati per la gara di stasera. Il croato dovrebbe essere il componente del gruppo squadra che è risultato positivo al test. LA LISTA DEI CONVOCATI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

