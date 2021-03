Pomezia | lottizzazione ex Tacconi | il Tar vuole vederci chiaro | il Comune dovrà depositare i nuovi progetti dell’opera

(Di mercoledì 3 marzo 2021)‘ex’, il TAR Lazio. È stata infatti pubblicata l’ordinanza n. 2561/2021 emessa in via d’urgenza oggi, mercoledì 3 marzo, con la quale i giudici del TAR Lazio hanno accolto le richieste istruttorie presentate dai legali di Associazione Latium Vetus ordinando aldidientro 30 giorni copia dei. “Alla faccia della trasparenza! – dichiara Giacomo Castro, portavoce di Latium Vetus – A distanza di ormai quasi cinque mesi dall’approvazione della delibera n. 47/2020, con la quale, il 27 ottobre scorso, il consiglio comunale pometino ha dato il proprio via libera alla‘ex ...

Il sospetto che quell'operazione non sia altro che unaabusiva, resa possibile a ... in variante al Prg, era stato adottato dal consiglio comunale dinel 2009 e approvato nel 2012.Il sospetto che quell'operazione non sia altro che unaabusiva, resa possibile a ... in variante al Prg, era stato adottato dal consiglio comunale dinel 2009 e approvato nel 2012.Lottizzazione abusiva, falso e abuso d'ufficio. Sono queste le ipotesi di reato alla base di un'inchiesta aperta dal sostituto procuratore della Repubblica di Velletri, Francesco Brando, dopo il via l ...Una delle sue società, la Petromarine Italia, da tempo sta cercando di ottenere il via libera alla riqualificazione della ex fabbrica di laterizi ...