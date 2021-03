Max Sirena : i segreti di Luna Rossa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Intervista recente a Max Sirena, team director & skipper di Luna Rossa, alla sua settima partecipazione all'America's Cup : “Dovremo aspettare ancora qualche giorno per regatare ma entrambi siamo pronti. Due giorni dopo la finale di Prada Cup siamo tornati in mare e abbiamo provato un po’ di cose nuove, un po’ programmate altre venute fuori da nuove idee, abbiamo provato cose di cui siamo rimasti contenti, altre meno, ma sicuramente avremo tre o quattro cose nuove che per chi ha l’occhio un po’ raffinato se ne accorgerà perché alcune sono abbastanza visibili. Una è già stata provata, l'altra la monteremo qualche giorno prima della finale. Non vogliamo farci scoprire subito". y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di mercoledì 3 marzo 2021) Intervista recente a Max, team director & skipper di, alla sua settima partecipazione all'America's Cup : “Dovremo aspettare ancora qualche giorno per regatare ma entrambi siamo pronti. Due giorni dopo la finale di Prada Cup siamo tornati in mare e abbiamo provato un po’ di cose nuove, un po’ programmate altre venute fuori da nuove idee, abbiamo provato cose di cui siamo rimasti contenti, altre meno, ma sicuramente avremo tre o quattro cose nuove che per chi ha l’occhio un po’ raffinato se ne accorgerà perché alcune sono abbastanza visibili. Una è già stata provata, l'altra la monteremo qualche giorno prima della finale. Non vogliamo farci scoprire subito". y key 6901ea96cb13f03d.html

