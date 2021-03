La bottega degli errori (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ciò che rattrista, mettendo mano a situazioni come questa, è notare l'insipienza di tanti presidenti che ritrovi uguali a sé stessi in qualsiasi occasione. Neppure la pandemia li guida a comportamenti ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ciò che rattrista, mettendo mano a situazioni come questa, è notare l'insipienza di tanti presidenti che ritrovi uguali a sé stessi in qualsiasi occasione. Neppure la pandemia li guida a comportamenti ...

sportli26181512 : La bottega degli errori - surfer633 : @PiazzapulitaLA7 @AndreettaMax Non me ne frega niente, Cairo galoppino degli agnelli, e un Branco di leccaculi.....… - Zahra45662507 : RT @JacopoVeneziani: La panificazione ?? era una delle attività più fiorenti di Pompei, una città con oltre trenta forni e pasticcerie pront… - Petra75598731 : RT @JacopoVeneziani: La panificazione ?? era una delle attività più fiorenti di Pompei, una città con oltre trenta forni e pasticcerie pront… - AntonioAlibert1 : @Pforzhe era uno scherzo?? sembravano di vita propria questi olivi ???? un po' come nel film la piccola bottega degli… -