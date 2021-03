Iv: Orlando, ‘atto inaccettabile, solidarietà a Renzi’ (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – ‘solidarietà e vicinanza a Matteo Renzi per l’inaccettabile atto intimidatorio. Dobbiamo combattere tutti insieme contro queste forme di violenza che avvelenano la vita democratica”. Così Andrea Orlando del Pd. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – ‘e vicinanza a Matteo Renzi per l’atto intimidatorio. Dobbiamo combattere tutti insieme contro queste forme di violenza che avvelenano la vita democratica”. Così Andreadel Pd. L'articolo CalcioWeb.

lopinionistaweb : @SasatoreS @StefyGuendaFan @xSha97 va bene allora vai in procura a depositare un atto di querela verso la Sig.ra Or… - Grazia14798194 : #clario mettete in atto i vostri 5 mila accaunt mondo serpiko per far vincere la Orlando e Grazia sparisce dai soci… - damafiorentina : Sto ascoltando #Trump, in diretta da Orlando e prendo atto che di disgrazie è disseminato il mondo - eppiripi : @bonny1290 @tutticomemily la pagina ufficiale di stefania su ig non sta facendo campagna, la stefania orlando fan,… - etchevskaia : @AshlinLuce Ogni uomo che si trova vicino una vipera invidiosa e perfida come la Orlando mostrerà sempre il suo l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando ‘atto Kyrie Irving è tornato, ma il mistero sull’assenza resta: «Avevo cose a cui badare». E ha comprato casa a ai... Corriere della Sera