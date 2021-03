Isola dei Famosi, Stramare in lacrime: perché è stata esclusa? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Carolina Stramare non vedeva l’ora di partire per l’Honduras e far parte del cast dell’Isola dei Famosi. Cosa è successo di così grave tanto da arrivare al ritiro? E dire che la giovane aveva superato tutte le visite mediche. Si era sottoposta anche alla quarantena e fatto tutti i tamponi Covid. A dare l’annuncio del ritiro della bellissima Stramare sono stati iArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) Carolinanon vedeva l’ora di partire per l’Honduras e far parte del cast dell’dei. Cosa è successo di così grave tanto da arrivare al ritiro? E dire che la giovane aveva superato tutte le visite mediche. Si era sottoposta anche alla quarantena e fatto tutti i tamponi Covid. A dare l’annuncio del ritiro della bellissimasono stati iArticolo completo: dal blog SoloDonna

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - davidemaggio : Ma Mediaset non si vergogna di aver arruolato Daniela Martani all’Isola dei Famosi? - Parrmirro : @sancris_pino Cristino come Farano a pasargli l alcol a Gaston a l isola dei franosi??????? -