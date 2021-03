Inter, torna Sensi: di nuovo fra i convocati contro il Parma (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’unica grande novità per Conte in occasione di Parma-Inter riguarderà la lista dei convocati dove farà il proprio ritorno Stefano Sensi Il tecnico dell’Inter Antonio Conte non sembra intenzionato a cambiare la propria formazione per la gara contro il Parma in programma domani sera allo stadio Tardini. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU InterNEWS24 Per Tuttosport, l’unica grande novità riguarderà la lista dei convocati dove farà il proprio ritorno Stefano Sensi, assente per infortunio contro Milan e Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’unica grande novità per Conte in occasione diriguarderà la lista deidove farà il proprio ritorno StefanoIl tecnico dell’Antonio Conte non sembra intenzionato a cambiare la propria formazione per la garailin programma domani sera allo stadio Tardini. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24 Per Tuttosport, l’unica grande novità riguarderà la lista deidove farà il proprio ritorno Stefano, assente per infortunioMilan e Genoa. Leggi su Calcionews24.com

