Il Festival cambia colore con la stretta sulle misure anti-Covid. Irama resta in gara, ma a distanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cantante in quarantena è rimasto in gara con un’esibizione registrata. Da oggi misure anti contagio rinforzate: esplode la rabbia degli esercenti Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cantante in quarantena è rimasto incon un’esibizione registrata. Da oggicontagio rinforzate: esplode la rabbia degli esercenti

Ultime Notizie dalla rete : Festival cambia Sanremo 2021 - Random all'Ariston canta 'Torno a te' Sanremo (Imperia) - Ultime esibizioni per questa seconda serata del Festival di Sanremo che sta giungendo alla fine. E' il turno di Random che porta all'Ariston il ...che scriverà il resto Che cambia se ...

Scatolone a parte, il vero Festival è la conferenza stampa con le domande dolenti dei cronisti ...il festival è andato in onda un mese prima, quando la platea complessiva era, diciamo, aveva un milione e quattrocento[mila] circa spettatori in più. Voi sapete che la densità della platea cambia, no?...

Le pagelle della seconda serata del Festival di Sanremo AGI - La seconda serata del festival si apre nuovamente con la categoria nuove proposte, così l'assenza del pubblico in sala si nota molto meno. Questa sera sulle sedie vuote una serie di palloncini c ...

