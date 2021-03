Il consiglio di sorveglianza che deve decidere le sorti di Trump su Facebook è in difficoltà

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo aver chiesto il parere degli utenti per trattare la questionee dopo l’esplicita richiesta dell’ex presidente Usa di tornare sul social, ildiha fatto sapere che il loro lavoro sta andando male. Tramite Alan Rusbridger – premio Pulitzer ed ex direttore del quotidiano britannico The Guardian – che è entrato nel merito della questione nel corso di un intervento durante una seduta di una commissione della Camera dei Lord britannica. Il Fob (Oversight Board), che dovrebbedelledisul social di Zuckerberg in qualità di organo indipendente, sarebbe già frustrato dalle scelte cheprendere. LEGGI ANCHE >>>ha ufficialmente chiesto di ...