Forte terremoto in Grecia: edifici danneggiati, nessuna vittima. Altre quattro scosse (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il terremoto in Grecia ha danneggiato un centinaio di edifici , secondo le prime stime, ma non ci sono stati né morti né feriti. Lo ha detto all’Afp Costas Agorastos, governatore regionale della Tessaglia,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilinha danneggiato un centinaio di, secondo le prime stime, ma non ci sono stati né morti né feriti. Lo ha detto all’Afp Costas Agorastos, governatore regionale della Tessaglia,...

Agenzia_Ansa : Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord… - RaiNews : #Grecia forte #terremoto a Nord di Atene: magnitudo 6.3. Notizia in aggiornamento su - MediasetTgcom24 : Forte terremoto di magnitudo 6.3 nella Grecia centrale #terremoto - LaPresse_news : Forte #terremoto in Grecia, danni ma niente vittime o feriti - MauroCapozza : RT @erretti42: Forte scossa di terremoto in Grecia. Anche il 2021 porge i suoi omaggi -