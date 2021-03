"Dopo Morgan non è una rivincita. Da stasera parte un'altra sfida" - (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paolo Giordano Bugo in gara con il brano "E invece sì". "Giovedì canto Battisti con i Pinguini Tattici Nucleari" stasera entra dall'altra parte. L'anno scorso era uscito di lato mentre Morgan deragliava sul palco dell'Ariston. stasera la scena è tutta sua, sua di Cristian Bugatti in arte Bugo, uno dei pochi artisti «indie» che sia rimasto «indie» anche a Sanremo. Canta E invece sì, che potrebbe anche diventare un bell'hashtag sui social. «La vita l'ho sempre presa di petto», spiega lui, 48 anni, capelli appena brizzolati. L'ha sempre presa di petto, ma senza fuggire. «L'anno scorso si dice che io sia scappato dal palco, ma chi scappa di solito corre. Io sono uscito dal palco lentamente». Adesso ci rientra con lo stesso orgoglio. Qualcuno diceva che Bugo sarebbe sparito. E invece ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paolo Giordano Bugo in gara con il brano "E invece sì". "Giovedì canto Battisti con i Pinguini Tattici Nucleari"entra dall'. L'anno scorso era uscito di lato mentrederagliava sul palco dell'Ariston.la scena è tutta sua, sua di Cristian Bugatti in arte Bugo, uno dei pochi artisti «indie» che sia rimasto «indie» anche a Sanremo. Canta E invece sì, che potrebbe anche diventare un bell'hashtag sui social. «La vita l'ho sempre presa di petto», spiega lui, 48 anni, capelli appena brizzolati. L'ha sempre presa di petto, ma senza fuggire. «L'anno scorso si dice che io sia scappato dal palco, ma chi scappa di solito corre. Io sono uscito dal palco lentamente». Adesso ci rientra con lo stesso orgoglio. Qualcuno diceva che Bugo sarebbe sparito. E invece ...

borghi_claudio : Ho fatto una ricerca. Il giorno dopo il suicidio di uno come Catricalà il suo nome è sparito dai giornali. Tutti. H… - sonociambella : RT @Caos_Ordinato: I have a dream. Un anno dopo Bugo si esibisce sul palco. Immaginate il silenzio coperto solo dalla musica e poi: l’irruz… - Sara_1083 : Ricordo al gentile pubblico che dopo la nostra performance Morgan-Bugo in aula musica venerdì 21 febbraio alle 8 de… - villani_andrea : @yleniaindenial Dopo morgan e bugo,nulla può superarli - terricenum : Dopo aver ascoltato Renga, capisco come possa essersi sentito Morgan. #Sanremo2021 -