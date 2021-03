«Dieci» di Annalisa, testo e significato. Cosa significa la canzone per Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dieci, la canzone che Annalisa porta a Sanremo 2021, è una ballata che parla di amore e si fa amare anche per quanto è a tratti amara. Dieci, leggendone il testo, è infatti il numero che scandisce i “tentennamenti” davanti alla fine di una relazione. Come ha infatti riferito la cantante durante la prima presentazione assoluta del brano, Dieci racconta la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa a delle ultime volte che non essere mai le ultime. Me lo dici cos’hai/Siamo dentro i ghiacciai/Dieci giorni in una notte/ Dieci bocche sul mio cocktail/Se è più facile scrivimi/Che hai bisogno di quello che hai perso E ancora, un po’ oltre Serviranno ancora/ Dieci ultime volte/ ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021), lacheporta a, è una ballata che parla di amore e si fa amare anche per quanto è a tratti amara., leggendone il, è infatti il numero che scandisce i “tentennamenti” davanti alla fine di una relazione. Come ha infatti riferito la cantante durante la prima presentazione assoluta del brano,racconta la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa a delle ultime volte che non essere mai le ultime. Me lo dici cos’hai/Siamo dentro i ghiacciai/giorni in una notte/bocche sul mio cocktail/Se è più facile scrivimi/Che hai bisogno di quello che hai perso E ancora, un po’ oltre Serviranno ancora/ultime volte/ ...

tvsorrisi : Annalisa presenta “Dieci” #Sanremo2021 - IlContiAndrea : #Annalisa con “Dieci” ancora una volta convince con la sua voce (ma questa non è una novità) con strofe belle, mode… - tvsorrisi : In “Dieci” sentirete tutte (ma proprio tutte) le sfumature, classiche e modernissime, della grande voce di Annalisa. #Sanremo2021 - Annalis26458224 : RT @AmerigoHeronn: Riascoltando Dieci, devo ammettere che dopo un paio di ascolti FORSE NON RITORNO IN ME MA NIENTE PANICO GUARDA COME PIOV… - Angelhaze05 : RT @C90Linda: 'Ma l’ultima volta è sacra L’ultimo bacio in strada Tu scrivimi tra un’ora Serviranno ancora Dieci ultime volte' Annalisa no… -