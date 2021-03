Contagi alle stelle, catastrofe e lockdown: le quattro regioni a un passo dalla condanna, ci risiamo (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'incubo del lockdown pare avvicinarsi a passi da gigante. Pessime notizie dai bollettini, il Contagio viene spinto dalle varianti, gli ospedali sono tornati ad accogliere ogni giorno centinaia di positivi al coronavirus. Ed in questo contesto, come detto, si avvicinano le chiusure. Stando alle ultime indiscrezioni, sono quattro le regioni che rischiano la zona rossa a partire dal prossimo lunedì. Nel dettaglio si tratta di Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Toscana. In tutte e quattro, pur con livelli di diffusione differenti, il virus potrebbe portare entro venerdì al cambio di colorazione nella sua versione più drammatica. LOMBARDIA La Lombardia è arancione sempre più scuro e all'orizzonte si fa sempre più concreta la zona rossa. Alla vigilia del passaggio in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'incubo delpare avvicinarsi a passi da gigante. Pessime notizie dai bollettini, ilo viene spinto dvarianti, gli ospedali sono tornati ad accogliere ogni giorno centinaia di positivi al coronavirus. Ed in questo contesto, come detto, si avvicinano le chiusure. Standoultime indiscrezioni, sonoleche rischiano la zona rossa a partire dal prossimo lunedì. Nel dettaglio si tratta di Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Toscana. In tutte e, pur con livelli di diffusione differenti, il virus potrebbe portare entro venerdì al cambio di colorazione nella sua versione più drammatica. LOMBARDIA La Lombardia è arancione sempre più scuro e all'orizzonte si fa sempre più concreta la zona rossa. Alla vigilia del passaggio in ...

_Sir_Sasha : @ladyonorato Immediata e implacabile è arrivata la squallida e miserabile propagandah dei media mainstream italiani… - giusyeffe : . - Ingegner85 : @MediasetTgcom24 Rompete i coglion* alle attività per i contagi e poi fate arrivare sta gentaglia?! Speriamo che tu… - comristorazione : Feb+70% dei contagi a scuola. 1 mese = 6mila alunni e prof positivi. “Situazione pesante” #emiliaromagna Iscriviti… - SoniaOranges : Scuola, in 24 province contagi oltre il limite. E Trento e Bolzano dicono no alle chiusure -