Cig Covid, pagate il 99,4% delle domande: i numeri Inps (Di mercoledì 3 marzo 2021) Migliora ulteriormente la progressione delle autorizzazioni Inps sulle domande di Cassa integrazione (CIG) autorizzate alle aziende e delle successive erogazioni dirette dell’Istituto ai lavoratori. Nel periodo di emergenza Covid l’Istituto registra autorizzazioni al 98,5% delle domande pervenute e al 99,4% dei pagamenti diretti. È quanto emerge dal monitoraggio Inps aggiornato al 28 febbraio 2021. Inps, i dati della Cig Covid In totale, l’Istituto ha gestito per la sola Cig Covid quasi 30 milioni di prestazioni dirette e indirette. Con lo straordinario afflusso di domande, l’Istituto ha attivato il massimo impegno di personale e tecnologie per dare servizi e risposte via via sempre ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) Migliora ulteriormente la progressioneautorizzazionisulledi Cassa integrazione (CIG) autorizzate alle aziende esuccessive erogazioni dirette dell’Istituto ai lavoratori. Nel periodo di emergenzal’Istituto registra autorizzazioni al 98,5%pervenute e al 99,4% dei pagamenti diretti. È quanto emerge dal monitoraggioaggiornato al 28 febbraio 2021., i dati della CigIn totale, l’Istituto ha gestito per la sola Cigquasi 30 milioni di prestazioni dirette e indirette. Con lo straordinario afflusso di, l’Istituto ha attivato il massimo impegno di personale e tecnologie per dare servizi e risposte via via sempre ...

MinLavoro : Il ministro @AndreaOrlandosp ha firmato decreto che sblocca risorse per pagamento CIG #COVID19 agli #artigiani… - FASIbiz : In arrivo il decreto Sostegno con aiuti per #imprese, #lavoratori e #famiglie - Gianna06764472 : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa #Covid_19 'La #zonarossa? Bastava chiudere pochi comuni'. E lo dicono pure... E poi i sindacati che annu… - LaNuovadelSud : #rassegnastampa #Covid_19 'La #zonarossa? Bastava chiudere pochi comuni'. E lo dicono pure... E poi i sindacati che… - impresacity : Covid, Inps: 30 Mln le prestazioni di Cig gestite in emergenza: Migliora la progressione Inps sulla cassa integrazi… -