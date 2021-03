Arteta: “Io al Barcellona? Suggestioni, sono concentrato sull’Arsenal” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa, spiegando alcune voci che lo vorrebbero vicino alla panchina del Barcellona. Queste le parole dello spagnolo: “sono totalmente concentrato sulla mia missione all’Arsenal, c’è molto lavoro da fare. Ci saranno sempre speculazioni quando sulle elezioni a Barcellona, ??è una grandissima squadra ma adesso penso solo al presente e al mio lavoro all’Arsenal”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mikel, tecnico dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa, spiegando alcune voci che lo vorrebbero vicino alla panchina del. Queste le parole dello spagnolo: “totalmentesulla mia missione all’Arsenal, c’è molto lavoro da fare. Ci saranno sempre speculazioni quando sulle elezioni a, ??è una grandissima squadra ma adesso penso solo al presente e al mio lavoro all’Arsenal”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

