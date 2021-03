Annalisa “fuori di seno” sul palco dell’Ariston, la scollatura vertiginosa lascia intravedere tutto… Fan impazziti: «Incredibile» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Annalisa “fuori di seno” a Sanremo, la scollatura vertiginosa lascia intravedere tutto… Fan impazziti: «Incredibile». Pochi minuti fa, l’ex cantante di Amici si è esibita sul palco dell’Ariston con il suo singolo Dieci. Annalisa, sempre impeccabile nell’interpretazione e nel look, ha stregato i fan con un outfit supersexy. L’artista ha indossato un’elegantissima giacca nera con una scollatura vertiginosa. E l’inquadratura birichina ha mostrato in tutto il suo splendore il décolleté mozzafiato di Annalisa. Immediati i commenti dei follower su Twitter: «Stupenda». E ancora: «Sempre impeccabile, sia nel look che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 3 marzo 2021)di” a Sanremo, laFan: «». Pochi minuti fa, l’ex cantante di Amici si è esibita sulcon il suo singolo Dieci., sempre impeccabile nell’interpretazione e nel look, ha stregato i fan con un outfit supersexy. L’artista ha indossato un’elegantissima giacca nera con una. E l’inquadratura birichina ha mostrato in tutto il suo splendore il décolleté mozzafiato di. Immediati i commenti dei follower su Twitter: «Stupenda». E ancora: «Sempre impeccabile, sia nel look che ...

rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - RadiocorriereTv : ??E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa casa non ha Niente di Niente di te?? ??#Annalisa #Dieci??… - Noovyis : (Sanremo 2021, Annalisa va “fuori di seno” sul palco dell’Ariston: la scollatura troppo profonda le gioca un brutto… - FQMagazineit : Sanremo 2021, Annalisa va “fuori di seno” sul palco dell’Ariston: la scollatura troppo profonda le gioca un brutto… - LorenzoLasagni : RT @Giulio_Nosotti: Vabè Annalisa c'ha l'astronave fuori dall'ariston Ma da che pianeta arrivi? -