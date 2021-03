Alitalia ridotta all’osso La flotta avrà meno di 50 aerei Si stringono i tempi per far ripartire la compagnia Inevitabili i tagli E resta l’incognita di Bruxelles

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ancora italiana, ma piccolissima. La nuovache cerca di avvicinarsi alla pista di decollo si prepara a una cura dimagrante mai vista prima. Considerano i ritardi accumulati e le previsioni non rosee sulla ripresa del traffico aereo, la newco Ita ha messo mano infatti al piano industriale, ridimensionando ulteriormente i numeri già dimezzati rispetto alla vecchiaannunciati due mesi e mezzo fa. Basterà per non finire nell’ennesimo flop? Molte le variabili, tra cui quella a cui sta lavorando a pieno ritmo il governo, in cerca di una soluzione che soddisfi l’Ue sul nodo della discontinuità. Un vertice tra i ministri coinvolti nel dossier è attesa prima dell’appuntamento di venerdì con la commissaria Ue per la concorrenza Margrethe Vestager. Negli ultimi aggiornamenti del piano industriale i numeri risultano ridotti rispetto a quelli ...

È possibile chedebba fare qualche concessione, tenendo anche conto che con una flottafarebbe fatica a tenerli tutti in esercizio, come richiesto dalle regole. Mario Draghi non ...2 avrà in dote poco più di un miliardo.ROMA - Il piano industriale di Ita è in via di revisione per adeguarsi alle nuove previsioni riviste al ribasso sulla ripresa del trasporto aereo. Secondo ...Il confronto tra gli aerei della newco creata per rilanciare il vettore tricolore (45-47) e le altre aviolinee in Europa. I 454 jet della low cost irlandese, ma anche i 701 del gruppo Lufthansa ...