Zona rossa per due settimane: firmata l’ordinanza (Di martedì 2 marzo 2021) Zona rossa dal 4 marzo per almeno due settimane così come tutto il territorio metropolitano. L'ok alle ulteriori misure restrittive rispetto la Zona arancione è arrivato al termine dell'incontro tra il sindaco Virginio Merola e il Governtore Bonaccini. Chiusi anche nidi e scuole materne, oltre a parchi, negozi parrucchieri ed estetisti. La Regione a breve firmerà l'ordinanza. Ad annunciarlo è il sindaco metropolitano di Bologna, Virginio Merola. "A livello nazionale la soglia critica è considerata a partire da 250 casi ogni 100.000 abitanti- spiega Merola- soglia abbondantemente superata in tutti i nostri Comuni. I dati sull'ultima settimana di febbraio nel territorio dell'Ausl di Bologna, elaborati quindi successivamente alla decisione della Zona arancione scura, sono di 400 casi di media ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 marzo 2021)dal 4 marzo per almeno duecosì come tutto il territorio metropolitano. L'ok alle ulteriori misure restrittive rispetto laarancione è arrivato al termine dell'incontro tra il sindaco Virginio Merola e il Governtore Bonaccini. Chiusi anche nidi e scuole materne, oltre a parchi, negozi parrucchieri ed estetisti. La Regione a breve firmerà l'ordinanza. Ad annunciarlo è il sindaco metropolitano di Bologna, Virginio Merola. "A livello nazionale la soglia critica è considerata a partire da 250 casi ogni 100.000 abitanti- spiega Merola- soglia abbondantemente superata in tutti i nostri Comuni. I dati sull'ultima settimana di febbraio nel territorio dell'Ausl di Bologna, elaborati quindi successivamente alla decisione dellaarancione scura, sono di 400 casi di media ...

pfmajorino : #Fontanavattene e #Salvini meno di una settimana fa volevano le riaperture ovunque. Da oggi mezza #Lombardia è sull… - VittorioSgarbi : Il sindaco di Bologna Merola chiede di dichiarare la città zona rossa. E’ il solo rosso che gli resta. @qn_carlino… - TgLa7 : Covid: sindaco Bologna, siamo a un passo dalla zona rossa. 'Ricoveri in aumento ma il peggio deve ancora venire' - altvough : E, notiziona delle notizione, saremo confermati ancora come zona rossa ?????? - Vivodisogniebas : RT @FabrizioPignat8: @Vivodisogniebas Stavolta: zona rossa; parrucchieri chiusi. Dopo un anno, si va in dietro. ???? -