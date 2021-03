Uomini e Donne, la segnalazione su Massimiliano Mollicone: “E’ un attore, piangono miseria per un copione” (Di martedì 2 marzo 2021) La segnalazione su Massimiliano Mollicone Qualche settimana fa a Uomini e Donne è arrivato il nuovo tronista Massimiliano Mollicone. Nonostante i suoi 20 anni, il protagonista del Trono classico é pronto a mettersi in gioco per trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, la nota influencer Deianira Marzano su Instagram ha condiviso una segnalazione che le è giunta di recente sul giovane tronista. In poche parole, sembrerebbe che quest’ultimo segnalazione è tutt’altra persona rispetto a come si é presentato per la prima volta nel video mostrato su Canale 5. La segnalazione in questione, naturalmente è stata inviata da un utente anonimo per via della privacy. “Massimiliano ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 marzo 2021) LasuQualche settimana fa aè arrivato il nuovo tronista. Nonostante i suoi 20 anni, il protagonista del Trono classico é pronto a mettersi in gioco per trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, la nota influencer Deianira Marzano su Instagram ha condiviso unache le è giunta di recente sul giovane tronista. In poche parole, sembrerebbe che quest’ultimoè tutt’altra persona rispetto a come si é presentato per la prima volta nel video mostrato su Canale 5. Lain questione, naturalmente è stata inviata da un utente anonimo per via della privacy. “...

ItalianAirForce : Buon 60° compleanno @FrecceTricolori ?????????? Il 1° marzo 1961 nascevano le #FrecceTricolori, Pattuglia Acrobatica… - matteosalvinimi : Buon 60esimo compleanno alle #FrecceTricolori, orgoglio nazionale, simbolo del valore delle donne e degli uomini de… - poliziadistato : Il saluto del prefetto Franco Gabrielli: 'Ringrazio tutti quelli che hanno fatto parte di questo importante periodo… - Fe77La : RT @Ri_Ghetto: Comunque un'edizione letteralmente retta dalle donne che vede due finalisti uomini. Io Alfonso non ci sto. #GFvip - Link4Universe : 1968, Liechtenstein, referendum per il voto per le donne. Uomini votano CONTRO al 60%, donne votano contro al 49.5%… -