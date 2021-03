Ultime Notizie Roma del 02-03-2021 ore 19:10 (Di martedì 2 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giugliano per emergenza covid scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se si raggiungono 250 casi ogni 100.000 abitanti e la linea decisa dalla cabina di regia che espresso preoccupazione le varianti del covid Milano Romagna febbraio il contagio a scuola ti aveva aumentato del 70% per la prima volta isolata presa la variante nigeriana del virus parte e la sperimentazione per la somministrazione dei vaccini ai bambini anche disabili nei drive-in della Difesa e la vaccinazione nelle carceri Intanto il cancelliere austriaco Sebastian kurz annuncia che per quanto riguarda i vaccini Austria Danimarca e gli altri first Mover non faranno più affidamento sul web e insieme ad Israele nei prossimi anni produrranno dosi di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giugliano per emergenza covid scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se si raggiungono 250 casi ogni 100.000 abitanti e la linea decisa dalla cabina di regia che espresso preoccupazione le varianti del covid Milanogna febbraio il contagio a scuola ti aveva aumentato del 70% per la prima volta isolata presa la variante nigeriana del virus parte e la sperimentazione per la somministrazione dei vaccini ai bambini anche disabili nei drive-in della Difesa e la vaccinazione nelle carceri Intanto il cancelliere austriaco Sebastian kurz annuncia che per quanto riguarda i vaccini Austria Danimarca e gli altri first Mover non faranno più affidamento sul web e insieme ad Israele nei prossimi anni produrranno dosi di ...

