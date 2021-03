Szczesny | “Col Porto ci giochiamo la stagione Io nella top-3 mondiale? Non mi interessano queste classifiche”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il portiere bianconero Wojchiechha parlato così della parata sul rigore di Galabinov ai microfoni di Sky Sport: “Mi aspettavo un rigore centrale. È stata una parata abbastanza facile”. Cosa vi manca per recuperare alcune certezze?“Si è visto anche oggi che il secondo tempo è stato di buon livello e il primo sotto ritmo. Per vincere le partite bisogna avere le idee chiare e giocare per novanta minuti, dobbiamo migliorare per portare a casa i risultati”. La Juve di stasera può battere il?“Il risultato di stasera me lo prendo, anche tra sette giorni. C’è sicuramente da migliorare: abbiamo passato un momento non bellissimo, ma cila”. Da quando sei alla Juve hai una costanza di rendimento incredibile. Ti mettitop-3?“Non mi permetto di ...

... ufficiali: McKennie dal 1 , Morata in panchina 3 ORE FA Juventus (4 - 4 - 2) :; Danilo, ... Marchizza si libera al limitesinistro e calcia potente: Demiral devia in corner. Sempre Spezia ...Juventus - Spezia 3 - 0 Juventus7: gioca quasi da libero, non trema e a tempo scaduto ... per il resto finisce spesso per bisticciarepallone e il cielo, ma non molla mai nemmeno in una ...TORINO (ITALPRESS) – La Juventus riparte dopo lo stop di Verona e batte lo Spezia per 3-0 con le reti di Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo. Nell’anticipo del turno infrasettimanale la squadra di Pirl ...Juve-Spezia 3-0, partita della 25a giornata del campionato di serie A. Decidono i gol nella ripresa di Morata, Chiesa e Ronaldo. MVP Bernardeschi e i cambi di Pirlo Juventus-Spezia 3-0 è la vittoria ...